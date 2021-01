Durch die Corona-Pandemie ist der Flugverkehr am BER nie richtig angelaufen. Die finanzielle Situation ist angespannt. Von der Flughafengesellschaft hieß es am Montag, man erwarte weiteres Geld aus Berlin und Brandenburg sowie vom Bund.

Wegen des Einbruchs beim Flugverkehr ist der BER in den nächsten Jahren voraussichtlich auf weitere Finanzhilfen in Milliardenhöhe angewiesen. Dies gehe aus Schätzungen hervor, wann die Passagierzahl wieder das Vorkrisenniveau von 2019 erreicht, teilte die Betreibergesellschaft FBB am Montag nach einer Aufsichtsratssitzung mit.

Im besten Falle werde das Niveau bereits 2023 wieder erreicht, im schlechtesten Fall erst 2027. Als Grundlage für den Businessplan geht das Management im mittleren Szenario davon aus, dass 2025 wieder fast 36 Millionen Passagiere in Berlin starten und landen. Dann würden aber im Vergleich zur bisherigen Planung für 2021 bis 2025 insgesamt rund 83 Millionen Passagiere fehlen.