In der Pandemie sollten Unternehmen und Selbständige unbürokratisch finanziell unterstützt werden. Hunderttausende Anträge wurden gestellt - tausendfach offenbar betrogen. Die Polizei durchsucht deswegen nun allein in Berlin Dutzende Objekte.

Die Polizei bestätigte dem rbb inzwischen dass die Durchsuchungen am Dienstagmorgen deutschlandweit stattgefunden hätten. 630 Beamte seien auch in Bayern, Sachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg im Einsatz gewesen. 57 Objekte seien dabei durchsucht worden, 37 davon allein in Berlin. Hier sei die für "Verhinderung und Bekämpfung politisch motivierter Straftaten des Islamismus" zuständige Abteilung des Landeskriminalamts an den Ermittlungen beteiligt.

Zuletzt wurden allein in Berlin bereits 12.000 Ermittlungsverfahren wegen möglichen Betrugs bei den Corona-Hilfen eingeleitet. 7.700 Fälle wurden zudem von der Polizei bearbeitet. In Hunderten Fällen hatte die Investitionsbank Berlin (IBB) Strafanzeige gestellt. Sie hatte die Corona-Hilfen für Unternehmen und Selbständige ausgezahlt. In einer Antwort des Berliner Senats auf Anfrage der AfD hieß es zuletzt, dass in Berlin rund sieben Milliarden Euro an Hilfen ausgezahlt wurden. 430.000 Anträge seien demnach bewilligt worden.

Bis Oktober dieses Jahres seien allerdings bereits rund 50 Millionen Euro zurückgefordert worden, da bei etwa 8.200 Anträgen falsche Angaben gemacht worden seien, die notwendigen Voraussetzungen für Hilfen nicht vorlagen oder die Antragssteller betrügen wollten.