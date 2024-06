Lange Nacht der Wissenschaften - Vor dem Einschlafen noch 1.000 Experimente

Sa 22.06.24 | 08:20 Uhr

Medizin, Astronomie oder Naturwissenschaftsforschung - hunderte Labore, Forschungsbüros und Denkerkabinette in Berlin sind am Samstag für Besucher offen. Hinfahren, Dabeisein, Fragen stellen - das ist die Idee der Langen Nacht der Wissenschaft.



Für Wissenschaftsinteressierte und alle anderen, die nur mal gucken wollen, startet am Samstag die Nacht um 17 Uhr. "N8" lautet in fünf Stadtgebieten Berlins der Titel für die "Lange Nacht der Wissenschaften" mit 1.000 Sonderprogrammen in sieben Stunden bis Mitternacht - etwa mit Experimenten, Vorträgen, mit Shows und mit Führungen in Häusern, in denen sonst vielleicht meist lautlos vor sich hingeforscht wird.

Von Altersforschung bis zum Weltraum

Grob eingeteilt sind die Veranstaltungsorte auf

... die Zentren der wissenschaftlichen Forschung und Lehre in Berlin-Buch

... den Südosten mit Adlershof und Schöneweide

... den Südwesten mit Dahlem und Steglitz

... den Westen mit Charlottenburg, Schöneberg und Spandau

... und das Zentrum mit Mitte, Wedding, Moabit und Tiergarten.



Auf den Info-Seiten der Langen Nacht [langenachderwissenschaften.de] findet man Veranstaltungen aufgelistet nach diesen fünf Wissenschaftszonen, es lassen sich aber z.B. auch einzelne Einrichtungen suchen, Interessengebiete oder bestimmte Veranstaltungsarten - also etwa Diskussionen, Experimenten oder Führungen. Gesondert am Beginn der langen Nacht sind auch Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Programm.



Reguläre Tickets kosten 14 Euro, ermäßigte 9 Euro. Außerdem gibt es Familien- und Gruppentickets sowie Late-Night-Tickets. Inbegriffen in den Ticketpreise sind die Sonderbusse zu Veranstaltungen, allerdings nicht die regulären öffentlichen Busse und Bahnen von BVG und S-Bahnen. Die Tickets können vorab online oder an der Abendkasse gekauft werden. In einzelnen Fällen sind für die Veranstaltungen Voranmeldungen erforderlich.



Fünf Beispiele für den besonderen Wissenschaftsgeschmack

Für Experimentierfreudige: Wie warm ist eine Hauswand oder ein Baum? Bei dem interaktiven Experiment der Technischen Universität Berlin werden Oberflächentemperaturen gemessen und analysiert, um Maßnahmen für die Vermeidung von Hitze in der Stadt zu identifizieren.



Für Sandburgen-Bauer: Die Sande der Weltmeere können kleine und große Forscherinnen und Forscher bei der Freien Universität unter dem Mikroskop betrachten - und Lebewesen entdecken, die sich in den Sedimenten verstecken.



Für Bindungsbegeisterte: Wie beeinflusst unser Bindungsstil unsere Beziehungsdynamiken? Das wird in dem Vortrag "Die Wissenschaft der Nähe" am Gesundheitscampus am ukb Berlin beleuchtet - es hilft vielleicht auch, um sich selbst besser zu verstehen.



Für Tierinteressierte: Tierversuche sind Bestandteil der Forschung, auch am Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in der Helmholtz-Gesellschaft. Dort wird gezeigt, wie die Tiere gehalten werden und Besucherinnen und Besucher können sich selbst als Tierpfleger versuchen.



Für Zufalls-Fans: Was ist Zufall und wieso sind manche Dinge unmöglich, und andere nur fast unmöglich? In dem Vortrag am Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik wird gezeigt, wie die Mathematik Aussagen über die Ungewissheit treffen kann.



