Die Rollenverteilung ist dabei so: Lucy sitzt breitbeinig und ein bisschen herausfordernd mit Gitarre, Banjo oder Drumsticks in der Hand auf einem großen Lederkoffer und spielt dazu die Bassdrum über ein Pedal, das wuchtig auf eben diesem Koffer landet.

Dann singen sie über die Tücken von all zu vielen Folgen einer Netflix-Serie. Oder zeigen anhand einer schwebenden Plastikkartoffel, wie Gemüseanbau im Weltraum funktionieren würde. Sie überlegen, ob Meerschweinchen, Freunde oder Beischlaf glücklicher macht und was Alkohol mit Glück zu tun haben könnte. Kleine Alltagsbeobachtungen groß und lustig machen und die großen Dinge klein und noch lustiger und dann darüber singen - das ist so ungefähr das Konzept von Mackefisch.

Und was sie dabei alles aus ihren Koffern zaubern an Instrumenten! Es sei nämlich so, so erzählen sie es, dass sie zu ihren vielen Auftritten im ganzen Land grundsätzlich mit der Bahn reisten und mit 80 Kilo Instrumenten im Gepäck. E-Piano, Gitarren, Mikrofone, Rasseln, Drumsticks, eine Gin-Flasche mit einem kleinen Becken drauf, die sie "Ginni Hendrix" genannt haben. All das passt im Stapelsystem in ihre Koffer, die dann auf der Bühne als Trommelersatz herhalten.

Denn "so ein Koffer ist einfach viel praktischer als ein Schlagzeug". Allein dafür sei es schon gut gewesen, dass sie in ihrer Jugend so viel Tetris gespielt hätten, erzählen sie und die Leute lachen wissend mit. Das ist schon sehr knuffig alles, was sie da erzählen und spielen.