Interview | Hape Kerkeling wird 60 - "In meiner Spucke ist viel Holland drin"

Mo 09.12.24 | 08:13 Uhr

dpa Audio: rbb 88.8 | 09.12.2024 | Interview mit Hape Kerkeling | Bild: dpa

Hape Kerkeling wird 60. Er zeigt sich schwer gerührt, weil ihm die ARD einen ganzen Jubiläumsabend widmet. Wenn er zurückblickt, dann fällt ihm ziemlich viel Holland ein, mindestens 140 gut aufgezeichnete Schreie, und sein größtes Glück im Leben.

rbb: Hape Kerkeling, ich habe das Bedürfnis zu knicksen, wenn ich hier mit Ihnen telefoniere. Wollen wir uns trotzdem duzen?



Hape Kerkeling: Können wir gerne machen.



Wunderbar. Was sagst Du, dass Du zu solch einem Stück Kulturgut geworden bist? Das ist überraschend - einerseits. Es ehrt mich. Und es rührt mich auch so ein bisschen. Das ist einem ja selber nicht unbedingt so bewusst. Und dass mich jetzt auch noch die ARD [ardmediathek.de] mit so einem großen Themenabend am 9. Dezember ehrt, das ist schon sehr besonders. Ich nehme es mit Schamesröte und irgendwie voller Stolz entgegen. Was sind denn die Pläne für die Zukunft? Worauf können wir uns denn noch freuen? Gebt mir erstmal etwas Zeit. Jetzt ist erstmal mein Buch draußen. Darin habe ich mich mit Ahnenforschung beschäftigt und mit noch ein paar Dingen mehr. In Planung sind jetzt einige Spielfilme. Dabei geht es jetzt Richtung Kinoleinwand, aber da kann ich noch nicht wirklich drüber sprechen. Das wird alles so im nächsten Jahr entstehen.

In Sachen Ahnenforschung ist ja viel Niederlande in in Deiner Genetik. In meiner Spucke ist viel Holland drin, ja, das hat die Analyse ergeben. Also Tulpen sind Deine Lieblingsblumen, Du magst Käse, und Du läufst in Pantoffeln durchs Haus? Du meinst Klotschen? - Natürlich. Als Kind hatte ich sogar Holzklotschen, und mit denen bin ich tatsächlich rumgelaufen, und meine Füße passen da auch gut rein. Macht Sinn. Sind ja auch holländische Füße. Also Tulpen mag ich gerne, aber das sind jetzt nicht meine Lieblingsblumen. Du bist ja nicht nur Schauspieler und Comedian und Filmproduzent und Buchautor. Wir kennen alle Deine Stimme auch aus verschiedenen Zeichentrickfilmen. Du warst Kung-Fu-Panda - wie oft musstest Du da schreien, bis das gesessen hat? Ich weiß es nicht. Das war so irre oft. Ich denke, ich habe bestimmt 140, 150 Schreie abgeben müssen. Und der Regisseur im Synchronstudio hat die Schreie auch immer ganz bis zum Schluss aufgehoben, damit ich mir meine schöne Stimme da nicht ruiniere, weil das schon ganz schön anstrengend ist. Aber wenn ich es dann höre, macht es wieder Spaß. Welche der Figuren, die Du gesprochen hast, magst Du am meisten? Da ist Garfield, dem habe ich so einen leichten Berliner Akzent gegeben. Und dann ist da Olaf, die Karottennase [aus "Die Eiskönigin" - Ergänzung der Redaktion]. - Ich weiß nicht, wen ich da von diesen dreien am liebsten mag. Ich mag sie alle gern. Die sind alle toll. Jede Figur gibt einen anderen Reiz. Der Olaf hat dieses kindlich-naive, so ein bisschen Engelhafte. Der Kung-Fu-Panda ist der ewig pubertierende, bockige. Und Garfield ist halt saufrech. Also, die machen alle drei Spaß.

Thomas Ecke/radioeins So 29.09.2024 | 18:00 | Sondersendung Die Schöne Lesung: "Gebt mir etwas Zeit" von Hape Kerkeling Wo komme ich her? - eine der entscheidenden Lebensfragen. Wenn wir zurückblicken könnten in die tiefste Vergangenheit unserer Vorfahren, was würden wir da über uns selbst entdecken oder gar lernen? Woher stammen unsere Ahnen? Wer waren sie? Wie haben sie unseren Charakter, unser Schicksal, unser Aussehen, unsere Vorlieben und unsere Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst und geprägt? Geleitet von diesen Fragen begibt sich Hape Kerkeling in "Gebt mir etwas Zeit" auf Spurensuche. radioeins präsentiert die Lesung von Hape Kerkeling als Deutschlandpremiere im Großen Sendesaal des rbb in der Masurenallee, moderiert von radioeins-Literaturagent Thomas Böhm.

Was, würdest Du sagen, ist ein Dein größtes Glück im Leben? Mein größtes Glück ist sicher mein Mann. Alles, was wichtig ist - da ist mein Mann mit dabei. Der geht zwar nicht mit mir über den roten Teppich, weil er keine öffentliche Person sein kann und sein will, sonst aber sind wir der Presse - quasi - ausgeliefert. Er ist überall dabei, ja.



Feiert Ihr groß Weihnachten? Das wissen wir noch nicht. Das ist in jedem Jahr anders. Manchmal sind wir sehr weihnachtlich drauf. Ich glaube, in diesem Jahr sind wir sehr weihnachtlich drauf. Das könnte passieren. Aber noch größer wird sicherlich Dein Geburtstag gefeiert? Was? - Der wird gar nicht so groß gefeiert. Dadurch, dass die ARD mir diesen Wahnsinnstthementag schenkt, halte ich am 9. Dezember mal die Füße still. Wir sitzen schön vor dem Fernseher mit meiner Schwiegermutter bei einem Glas Glühwein und gucken uns das alles in Ruhe an.



dpa/Jörg Carstensen Kerkeling - Ich bin dann mal weg - Berlin, wie wäre es mit einem gemeinsamen Vorsatz zum Neuen Jahr? 2023 wird in Berlin wohl nicht mit den besten Nachrichten in Erinnerung bleiben. Die Stimmung in der Hauptstadt ist zuletzt für viele ungemütlicher geworden. Zeit, gemeinsam gute Vorsätze zu fassen - ehe Berlins Ruf ganz dahin ist, meint Fabian Stratmann.

Wann hast Du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Vorgestern. Was war das?



Das sage ich nicht.



Nein? Hm. Das war so bescheuert. Da hat mich eine Bekannte aufgefordert und hat gefagt: Haste das schon mal gemacht? Ich sag: Nö, hab' ich noch nicht gemacht. Und dann ... dann hab ich's gemacht. Das war cool. Hm. Ja, wer solche Fragen stellt, muss auch damit rechnen, dass er keine Antwort bekommt. Also keine richtige. Aber: Im nächsten Gespräch beantworte ich Dir die Frage.

Okay, da freue ich mich schon drauf. Ich wünsche noch einen schönen Geburtstag und frohe Weihnachten und ich danke für das Gespräch.

Das Interview führte Lydia Mikiforow, rbb 88,8. Es handelt sich um ein Radiogespräch, das für die Online-Fassung gekürzt und redigiert wurde.

Sendung: rbb 88,8, 09.12.2024, 8:40 Uhr