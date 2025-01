Diese Szene zeigt eindringlich, wie tief der Krieg in den Alltag der Menschen eingreift. Sie verdeutlicht nicht nur die existenzielle Bedrohung, sondern auch die absurden Anpassungen, die notwendig sind, um inmitten des Chaos weiterzuleben. Denn was in Deutschland kaum vorstellbar ist, ist in der Ukraine Alltag: Die Bewohner:innen informieren sich über Apps in Echtzeit über Raketenangriffe und andere Gefahren.

Spannend wird das Stück vor allem dann, wenn es einen intimen Einblick in die Gedankenwelt der Figuren erlaubt. Besonders eindrücklich ist eine Szene, in der eine der Frauen von ihrer inneren Zerrissenheit erzählt: "I have to immigrate alone. Leave my husband. My father. Everyone. And drink coffee in a peaceful life. These, loved ones, let them freeze. They are suckers, because they are men."

Übersetzt: "Ich muss allein auswandern. Meinen Mann zurücklassen. Meinen Vater. Alle. Und in einem friedlichen Leben Kaffee trinken. Diese geliebten Menschen – lasst sie frieren. Sie sind Idioten, weil sie Männer sind." Für Zuschauer:innen, die selbst in Sicherheit leben, dürften sich fragen: Warum bleiben Menschen in einem Kriegsgebiet? Diese Szene gibt eine mögliche Antwort darauf.

Das Theaterstück Frauen im Dunkeln von Satchel Reemtsma zeichnet ein kaleidoskopartiges Bild des Lebens im Krieg. Mit fragmentarischen Erzählungen, sprachlichen Hürden und der Entkopplung von Text und Handlung wird die Geschichte an vielen Stellen jedoch schwer zugänglich. Nur punktuell gelingt es dem Stück, eindringliche Momente zu schaffen, die sowohl die existenzielle Bedrohung als auch die absurde Normalität des Kriegsalltags greifbar machen. Am Ende bleibt man als Zuschauer:in mit vielen offenen Fragen zurück. Dabei hätte gerade diese Thematik eine tiefere Auseinandersetzung verdient, die Antworten bietet.