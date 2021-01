Am Mittwoch einigte sich die regelmäßig tagende Intendanten-Runde in einer digitalen Konferenz mit Kultursenator Klaus Lederer nämlich auf die Schließung aller Häuser für Publikum bis Ostern. Oliver Reese ist froh über den erzielten "Konsens". Froh ist er auch, dass er bis Ende Januar einige Proben am BE unter erhöhten Corona-Sicherheitsvorkehrungen weiterlaufen lassen kann. Es dürfe, so Lederer , "kein Sonderopfer Kultur geben", während andere Betriebe geöffnet blieben.

Ob andere Theater den Probenbetrieb aufrechterhalten und wie lange, weiß Oliver Reese nicht. Schließlich sind die Berliner Opernhäuser, Staats- und Privattheater sehr unterschiedlich aufgestellt. Ein direkter Vergleich etwa mit Komödie am Kurfürstendamm oder Friedrichstadt-Palast ist nicht möglich.

Am BE werden jedenfalls alle Probenbeteiligten schon lange regelmäßig getestet. Von Ende Januar bis Mitte März ist dann aber große Pause. Zwei Produktionen werden in dieser Woche unterbrochen. Zwei andere Produktionen werden noch im Januar bühnenreif geprobt. "Ab Februar versetzen wir das Berliner Ensemble dann in einen Dornröschenschlaf", so Reese. Die Bauarbeiten am neuen Haus würden zwar wie geplant fortgesetzt, Proben stünden dann erst wieder im April an.