Die brandenburgische Justiz muss einen Funktionär der Partei "Die Heimat" vorerst nicht in den juristischen Vorbereitungsdienst aufnehmen. Die Partei ist aus der NPD hervorgegangen.



Der Mann will als juristischen Referendar in der Brandenburger Justiz eingestellt werden, die Behörde lehnt ihn ab. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg wies am Mittwoch nun einen Eilantrag des Betroffenen gegen die Ablehnung zurück. Der Beschluss ist unanfechtbar, eine Entscheidung im Hauptsacheverfahren steht aber noch aus.

Das Oberverwaltungsgericht begründet seine erste Entscheidung zugunsten des Landes allerdings bereits inhaltlich: mit dem Verweis auf einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 1977. Demnach dürfe die Einstellungsbehörde sich gegen Bewerber entscheiden, "die die freiheitlich demokratische Grundordnung bekämpfen".