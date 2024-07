Bei einem schweren Verkehrsunfall am Roten Rathaus in Berlin-Mitte ist am Montag ein Motorradfahrer gestorben. Das teilten ein Polizeisprecher und die Feuerwehr mit. Wie die Polizei dem rbb sagte, ist der 36 Jahre alte Motorradfahrer gegen 11:20 Uhr in der Spandauer Straße / Ecke Rathausstraße mit einem Auto zusammengeprallt.

Die Spandauer Straße ist für die Ermittlungen am Montagnachmittag im Bereich Grunerstraße bis Karl-Liebknecht-Straße gesperrt, ebenso die Rathausstraße im Bereich Jüdenstraße bis Breite Straße. Wie genau es zu dem Unfall mit dem 50 Jahre alten Pkw-Fahrer kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

Die Feuerwehr postete ein Foto von einem Rettungshubschrauber, der in Sichtweite des Rathauses auf einer Wiese gelandet war. Der Motorradfahrer sei wiederbelebt worden, aber dann doch an der Unfallstelle gestorben.