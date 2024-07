Ein außergewöhnlich starker Blitzschlag und der darauffolgende Donner haben in der Nacht von Sonntag auf Montag viele Bewohner von Frankfurt (Oder) und Słubice geweckt. Kurz vor 2:00 Uhr schlug der Blitz im Norden der polnischen Nachbarstadt nahe dem Oderufer ein. Die gemessene Stromstärke war mit 190.000 Ampere vergleichsweise sehr hoch.

An ein solches Naturschauspiel können sich selbst die ältesten Bewohner von Słubice nicht erinnern. "Verschiedene Gewitter habe ich schon erlebt, aber so einen starken Blitz noch nie", sagte eine ältere Anwohnerin dem rbb. "Ein Riesenkrach hat mich aus dem Schlaf gerissen", ergänzte ihr Nachbar. "Es war so ein Dröhnen wie eine Bombenexplosion."