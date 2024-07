Do 18.07.24 | 10:07 Uhr

Ein Mann ist bei einem Unfall auf der B1 im Kreis Märkisch-Oderland am frühen Donnerstagmorgen ums Leben gekommen.

Wie die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mitteilte, hatte im Bereich Heidekrug ein Autofahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort gestorben ist. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei ihm um einen 41 Jahre alten Einwohner des Landkreises Märkisch-Oderland. Außer ihm saß niemand im Auto. Für Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme wurde die Straße vollgesperrt. Die Polizei ermittelt, was genau zu dem Unfall geführt hat.