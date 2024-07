Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 5 in der Nähe von Segeletz (Ostprignitz-Ruppin) ist eine Person getötet und vier weitere verletzt worden. Die Polizei bestätigte auf Anfrage, dass am Montagnachmittag offenbar ein Fahrzeug aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten ist und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert ist. Es waren Hubschrauber und Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die B5 musste wegen der Unfallaufnahme für mehrere Stunden vollgesperrt werden. Nähere Angaben zum Unfall machte die Polizei nicht. Drei Notärzte, Hubschrauber, sowie mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Ein Unfallgutachter soll unter anderem für Aufklärung sorgen.