Verurteilter Mörder an Grenzbrücke in Frankfurt (Oder) gefasst

Die Bundespolizei hat einen international gesuchten Mörder an der Stadtbrücke von Frankfurt (Oder) festgenommen. Bei der Einreisekontrolle am Donnerstag saß der 45-jährige Mann als Beifahrer in einem in Polen zugelassenen Auto, wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte.

Zur Kontrolle legte der Mann nach Angaben der Bundespolizei einen gültigen polnischen Reisepass vor. Bei der Überprüfung kam heraus, dass gegen den in der Türkei geborenen Mann ein internationaler Haftbefehl aus der Türkei vorliegt.