Der Wolf ist in Deutschland streng geschützt. Für gewöhnlich untersucht das Leibnitz-Institut jedes Tier, das tot aufgefunden wird. Doch die Zahl der toten Wölfe ist so stark gestiegen, dass die Forschungseinrichtung nicht mehr hinterherkommt.

Die Zahl der tot aufgefundenen Wölfe in Deutschland ist mittlerweile so groß, dass nur noch jedes zweite Tier umfassend untersucht werden kann. Bis Anfang Mai sei jeder Totfund im Computertomografen und auf dem Seziertisch gelandet, erklärt das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) am Montag. Jetzt sei das angesichts von mehr als hundert toten Wölfen pro Jahr nicht mehr zu schaffen.

Kürzlich wurde in dem Institut der 1000. tote Wolf untersucht. Das Tier war eine Wölfin, die mit sechs Welpen trächtig war. Das stehe sinnbildlich für die erfolgreiche Fortpflanzung der Tiere, erklärte Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-IZW. Die Wölfin starb den Angaben zufolge aufgrund eines Verkehrsunfalls.