Auf einen Mann in einem Zelt im Großen Tiergarten in Berlin ist ein Brandanschlag verübt worden. Dabei habe der Täter am frühen Samstagmorgen in der Nähe der Lichtensteinbrücke ein Zelt geöffnet, dem darin liegenden 42-Jährigen eine Flüssigkeit über ein Bein geschüttet und diese angezündet, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Das Opfer habe den Brand an seinem Bein in einem naheliegenden Gewässer selbst gelöscht. Das Zelt sei derweil vollständig niedergebrannt.

Die Tat wurde erst in der Nacht zu Mittwoch bekannt, weil der 42-Jährige aufgrund seiner Brandverletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Dort erfolgte durch die alarmierte Polizei die Anzeige wegen schwerer Brandstiftung und schwerer Körperverletzung.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Ob es sich bei dem Opfer um einen Obdachlosen handele, ließ die Polizei auf Nachfrage offen.