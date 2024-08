Eine 87-jährige Frau, die bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Rudow schwer verletzt worden ist, ist einen Tag später gestorben. Am Freitag erlag sie ihren Verletzungen im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.



Die Frau war bei dem Unfall in einem Auto eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit worden. Sie kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Notfallzentrum. Ein 85-Jähriger wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, drei weitere Menschen erlitten leichte Verletzungen.