Für eine weitergehende Legalisierung von Cannabis in Deutschland ziehen am Samstag seit etwa 15 Uhr die Teilnehmer der Hanfparade durch Berlin. Nach der Auftaktkundgebung am Neptunbrunnen in Mitte setzte sich der Demonstrationszug mit zunächst etwa 650 Teilnehmern in Bewegung, wie eine Polizeisprecherin dem rbb sagte.

Die Demonstration steht in diesem Jahr unter dem Motto "Legalisierung, aber richtig!". Die Route führt unter anderem am Sitz des Drogenbeauftragten der Bundesregierung vorbei und zurück zum Alexanderplatz. Dort ist ab 18 Uhr ein Bühnenprogramm geplant (Ende 22 Uhr).