Am nördlichen Rand des Mauerparks in Berlin-Prenzlauer Berg (Bezirk Pankow) ist ein Teil des neugestalteten Parks freigegeben worden und ab Freitag für Besucher zugänglich.



Das hat das landeseigene Unternehmen "Grün Berlin" mitgeteilt. Damit sei der erste von drei Bauabschnitten im Park fertiggestellt. Demnach handelt es sich um eine 11.800 Quadratmeter große Fläche nördlich und südlich der Gleimstraße rund um den Moritzhof und den Birkenhain. Das Areal stehe Besucherinnen und Besuchern ab Freitag wieder in vollem Umfang zur Verfügung.