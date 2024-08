Mehrere Autobahntunnel in Berlin werden in der Nacht zu Donnerstag gesperrt. Software und Hardware in der Tunnelleitzentrale müssen ausgetauscht werden, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte. Währenddessen muss demnach die Videoüberwachung der Tunnel aus Sicherheitsgründen heruntergefahren werden.

In der Zeit zwischen 1 und 4 Uhr morgens sind fünf Autobahntunnel gesperrt: Ortskern Tegel und Flughafen Tegel an der A111, Ortsteil Britz an der A100 sowie Rudower Höhe und Altglienicke an der A113.