Im Berliner Bezirk Steglitz-Zehlendorf läuft momentan ein Polizeieinsatz. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei am Samstag dem rbb. Ein Mann soll einen anderen Mann mit einer Waffe bedroht haben. Dann habe er sich in eine Wohnung in der Dreilindenstraße nahe des S-Bahnhofs Wannsee zurückgezogen. Einsatzkräfte sind vor Ort, auch ein Spezialeinsatzkommando.

Weitere Einzelheiten konnte der Sprecher noch nicht mitteilten. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind auch mehrere Krankenwagen und ein Rettungshubschrauber sind vor Ort.