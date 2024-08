Im Tierpark Berlin sind offenbar fünf Papageien am West-Nil-Virus verendet. Wie die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz am Freitag mitteilte, handelt es sich um den Gesamtbestand an Mitchell-Loris. Bei einem von ihnen sei das Virus bestätigt worden; die Untersuchungsergebnisse der vier anderen Loris stünden noch aus.

Die Vögel bewohnten sowohl ein Innen- als auch ein Außengehege im Tierpark Berlin. Deshalb sei es möglich, dass sie von Stechmücken angesteckt wurden. Die umliegenden Vogelpopulationen sind nach aktuellem Stand nicht betroffen, heißt es weiter.

Da das West-Nil-Virus auch Pferde befallen kann, rät die Senatsverwaltung Pferdebesitzern ausdrücklich, ihre Tiere dagegen impfen zu lassen.