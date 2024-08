Anfang Juni wurde das Jungtier im Berliner Zoo geboren - und der Zoo hatte anschließend online nach einem Namen für das Zwergflusspferd gesucht. Mehr als 20.000 Namensvorschläge sind für das kleine Zwergflusspferd in den letzten Wochen eingegangen. Darunter Vorschläge wie Hilde, Rosa, Else und Daisy, aber auch kreativere Ideen wie Goldie, Schnuppe, Görli oder Boulettchen.

Am Mittwoch verkündete der Zoo dann den Namen des Hippo-Mädchens: Toni. Dieser soll auch mehrfach in den Namensvorschlägen genannt worden sein - angelehnt an den Innenverteidiger der deutschen Nationalmannschaft, Antonio Rüdiger.