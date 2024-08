Die BVG verändert nach den Sommerferien die Taktzeiten auf mehreren U-Bahnlinien. Ziel sei es, das gesamte System stabiler zu machen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Wegen technischer Probleme bei der überalterten U-Bahnflotte kommt es derzeit häufig zu Verspätungen und Ausfällen.

"Das System ist nicht so stabil, wie ich mir das vorstelle", räumt BVG-Chef Falk im Gespräch mit dem rbb ein. Bevor das Unternehmen weiter wachse, müssten Fuhrparks erneuert und das Angebot konsolidiert werden. Von Thorsten Gabriel

BVG-Chef Henrik Falk hatte die Umstellungen in der vergangenen Woche bereits angekündigt. Es fehle der BVG an Grundstabilität, sagte er dem rbb. Im U-Bahn-Bereich warte das Unternehmen weiterhin händeringend auf die Lieferung bestellter neuer Züge, da der bestehende Fuhrpark zu großen Teilen überaltert sei und es so zu Ausfällen komme.