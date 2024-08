Immer weniger junge Menschen lassen sich gegen das humane Papillomavirus (HPV) impfen, das unter anderem Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Das geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Arzneimittelreport der Krankenkasse Barmer hervor. Demnach ging die HPV-Impfrate zwischen 2021 und 2022 um 23,5 Prozent zurück, im Vergleich zum Rekordjahr 2015 waren es sogar 37 Prozent weniger.

40 Prozent der Mädchen seien mit 14 Jahren nicht gegen den häufigsten Auslöser von Gebärmutterhalskrebs geimpft, das seien pro Jahr 150.000 Mädchen, hieß es. Bei den Jungen ist nur jeder Vierte der 13-Jährigen geimpft.

In Brandenburg liegt die Impfquote bei jungen Frauen mit 71,5 Prozent deutlich über dem Bundesschnitt, nur in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern ist sie höher. Berlin liegt mit 60,2 Prozent leicht unter dem Länderschnitt.