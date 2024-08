Zahl der Kleinen Waffenscheine in Brandenburg deutlich gestiegen

Bei der Polizei in Brandenburg sind deutlich mehr Kleine Waffenscheine registriert, als noch vor einigen Jahren. Mitte dieses Jahres hatten 25.682 Brandenburgerinnen oder Brandenburger einen solchen Waffenschein. Das waren 4.260 mehr als Ende des Jahres 2021, wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage der AfD-Landtagsabgeordneten Wilko Möller und Daniela Oeynhausen mitteilte. Damit hat sich diese Zahl in den vergangenen zehn Jahren laut früheren Angaben des Ministeriums nahezu vervierfacht. Ende 2014 waren bei der Brandenburger Waffenbehörde rund 6.500 Kleine Waffenscheine registriert.