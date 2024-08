Lachgas ist bei Jugendlichen zunehmend beliebt - als legale Droge. Bei der Berliner Stadtreinigung wird das Gas dagegen zunehmend unbeliebt. Kartuschen, die nicht ganz leer sind, explodieren nämlich immer häufiger in Müllverbrennungsanlagen.

Immer mehr Lachgaskartuschen landen im Müll und explodieren in Verbrennungsanlagen. Das bereitet der Berliner Stadtreinigung (BSR) zunehmend Sorgen.

Bei nicht komplett geleerten Kartuschen bestehe die Gefahr, dass sie in Müllverbrennungsanlagen explodieren und Schäden an den Kesseln verursachen. "Wir haben jeden Tag etwa 250 Lachgaskartuschen in unserer Müllverbrennungsanlage", sagte BSR-Chefin Stephanie Otto der "Berliner Morgenpost" (Bezahlschranke).