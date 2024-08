Die Pandabärin Meng Meng im Berliner Zoo ist trächtig. Nach Angaben des Zoos erwartet die aus China stammende elfjährige Bärin in den kommenden Monaten doppelten Nachwuchs. Gewissheit über die Schwangerschaft der Bärin habe eine Ultraschalluntersuchung am Sonntag gebracht, teilte der Zoo am Dienstag mit.

"Erst war ein Herzschlag, kurz darauf sogar ein zweiter auf dem Ultraschallgerät zu erkennen", heißt es in der Zoomitteilung über die Untersuchung des Tiers. Meng Meng sei also mit zwei Jungtieren trächtig. Thomas Hildebrandt, Leiter der Abteilung für Reproduktionsmanagement am Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) nennt die Nachricht vom erwarteten Nachwuchs bei der Pandabärin einen "bahnbrechenden Erfolg". Die Feststellung der Schwangerschaft bei Meng Meng sei eine der "frühesten sonographischen Nachweise einer implementierten Schwangerschaft bei einem Großen Panda", so der Wissenschaftler.

Die Babys seien etwa 2,5 Zentimeter groß. "Sie müssen jetzt bis zur Geburt noch ordentlich wachsen", erklärte Hildebrandt. Erwartet wird die Geburt Ende August. Zootierärztin Franziska Sutter sagte: "Wir hoffen sehr, dass alles genauso gut klappt, wie beim letzten Mal 2019." Sie mahnte allerdings, dass dies nun noch ein "sehr frühes Stadium der Trächtigkeit" sei und dass ein ein Absterben des Embryos "noch möglich" sei.



Zuletzt gab es im Berliner Zoo 2019 Panda-Nachwuchs - das erste Mal in Deutschland.