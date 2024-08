Deutsche Autofahrer riskieren in Polen nach Cannabis-Konsum harte Strafen

Do 22.08.24 | 17:51 Uhr

Cannabis ist in Polen strikt verboten. Deutschen Autofahrern, die die Grenze überqueren, drohen bei einem positiven THC-Test harte Strafen. Selbst geringe Mengen können zu mehrjährigen Fahrverboten und hohen Geldbußen führen.

Autofahrer, die in Deutschland Cannabis konsumieren, sollten in Polen deutlich vorsichtiger sein als hierzulande: Während die Droge in Deutschland zum Teil legalisiert wurde und ein Grenzwert gilt, der 0,2 Promille Alkohol entspricht, sind im Nachbarland die Regeln für Cannabisbesitz und -konsum deutlich strikter.

Denn Cannabis ist in Polen illegal. Dort wird eine Null-Toleranz-Strategie verfolgt, deswegen wird der Besitz von Cannabis auch in kleinen Mengen strenger als in den meisten europäischen Ländern bestraft. Konkret heißt es: Wer einen Joint im Auto bei sich hat, und von der Polizei angehalten wird, dem droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren.