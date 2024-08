Nach Flughafen-Blockade - Polizei durchsucht Wohnungen der "Letzten Generation" auch in Berlin

Do 08.08.24 | 11:46 Uhr

dpa/Junghanß Audio: Fritz vom rbb | 08.08.2024 | Timo Mascheski | Bild: dpa/Junghanß

Zwei Wochen nach der Blockade des Frankfurter Flughafens hat die Polizei bundesweit Wohnungen von Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" durchsucht. Betroffen sind auch Orte in Berlin, wie die Polizei in Frankfurt am Main dem rbb bestätigte.

Die Durchsuchungen stehen demnach im Zusammenhang mit einer Störaktion am Flughafen in Frankfurt am Main am 25. Juli. Dabei waren Mitglieder "Letzten Generation" auf das Flughafen-Gelände gelangt.



Diese acht Personen im Alter von 20 bis 44 Jahren sollen sich um 4.45 Uhr Zutritt zum Rollfeld verschafft haben. Eine Person habe sich direkt an dem zerstörten Zaun, die sieben anderen an mehreren Orten des Rollfelds festgeklebt haben. Der Betrieb am Frankfurter Flughafen war für Stunden lahmgelegt. Die Festgenommenen wurden später wieder entlassen.

Razzien in vier Bundesländern

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ermittelt nach eigenen Angaben gegen acht Personen wegen des Verdachts der Nötigung, der Gemeinschädlichen Sachbeschädigung und des Hausfriedensbruchs. Im Zuge dessen seien am Donnerstag die Wohnungen der Beschuldigten in Berlin, Baden-Württemberg, Sachsen und Sachsen-Anhalt durchsucht worden. Außerdem seien den betreffenden Personen DNA-Proben entnommen worden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut einer Mitteilung der "Letzten Generation" gab es außer in Berlin Razzien in Leipzig, Freiburg, Halle und Mannheim. Insgesamt seien an acht Orten in Deutschland Wohnungen durchsucht und DNA-Proben genommen worden, teilte die Klimagruppe selbst mit. Die Polizei habe um 6:30 Uhr in der Früh die Räume "gestürmt", so die Gruppe.



Die DNA-Proben dienen der Staatsanwaltschaft zufolge für einen Abgleich mit am Tatort sichergestellten Spuren. Nähere Angaben wollte die Ermittlungsbehörde wegen des laufenden Verfahrens nicht machen.

Berlin mit der höchsten Zahl an Aktivisten

Dem Bundesamt für Verfassungsschutz liegen zur Letzten Generation laut einem aktuellen Lagebild zwar weiterhin "keine hinreichend gewichtigen Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung" vor. Die Entwicklung der Gruppierung und ihrer Aktionsformen werde jedoch fortlaufend neu bewertet, heißt es darin weiter.



Berlin sei das Bundesland mit der höchsten bekannten Zahl von Aktivisten der Letzten Generation (283), gefolgt von Baden-Württemberg (183), Bayern (122), Niedersachsen (117) und Nordrhein-Westfalen (106).