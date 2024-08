Berliner nach Tod eines Mitseglers in Schweden in Untersuchungshaft

Bei einem Segelurlaub in Schweden stirbt ein 71-Jähriger - offenbar ertrinkt er in den Göteborger Schären. Sein Mitsegler wird verdächtigt, ihn getötet zu haben. Der Berliner sitzt nun in Untersuchungshaft.

Ein 64 Jahre alter Mann aus Berlin sitzt in Schweden in Untersuchungshaft, weil er verdächtigt wird, seinen Bekannten bei einem Segelurlaub getötet zu haben. Das teilte die zuständige Staatsanwaltschaft mit.

Die beiden Deutschen waren demnach in ihrem Segelboot auf dem Heimweg von einer Regatta in Norwegen. Etwa 25 Kilometer außerhalb der Inseln des Göteborger Archipels sahen Passagiere eines vorbeifahrenden Bootes demnach das Opfer im Meer treiben. Alarmierte Rettungskräfte flogen den 71-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er noch am selben Tag für tot erklärt wurde. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung handelt es sich bei dem Opfer um einen Rechtsanwalt aus Berlin.