Die Somali-Wildesel-Dame Beatrice hat im Berliner Tierpark ein Fohlen zur Welt gebracht. Bereits am 6. August kam der Nachwuchs zur Welt, wie der Tierpark am Dienstag bekannt gab. Auch bei den Affen gab es Nachwuchs, bei den Schopfmakaken.

Die grauen Esel mit weißen Beinen, die wie beim Zebra gestreift sind, kommen in freier Wildbahn in Äthiopien und Somalia vor. Die Berliner Wildesel-Dame Beatrice gilt aufgrund ihrer seltenen Gene als eines der wichtigsten Tiere im weltweiten Erhaltungszuchtprogramm, so der Tierpark.

Ihr weibliches Fohlen habe die Herde der seltenen Esel im Berliner Tierpark auf acht Tiere vergrößert, dies sei eine der größten Herden in Europa, hieß es. Forschende gingen nur noch von "schätzungsweise 25 bis 200 Individuen" im natürlichen Lebensraum aus. In den letzten 35 Jahren habe die Population um 95 Prozent abgenommen. "Diese faszinierenden Tiere zählen beinahe unbemerkt zu den am stärksten bedrohten Tierarten der Erde und stehen leider unmittelbar am Rande der Ausrottung", sagte Christian Kern, der Zoologischer Leiter des Zoos und Tierparks Berlin. Seit 1979 wurden insgesamt 56 Somali-Wildesel im Tierpark geboren.