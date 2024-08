Jannes Dienstag, 13.08.2024 | 13:45 Uhr

Es sind leider nicht alles Wiederholungen. Der rechte Rand fühlt sich in den neuen Ländern offensichtlich immer sicherer ihre menschenverachtende Gesinnung zu zeigen. Gibt ja dann gebnug Abwiegler wie Sie oder Ablenker die dann mit "aber die... um die Ecke kommen. Wie wenig muß man im Kopf haben um den Hitlergruß in diesem Land zu zeigen? Denken diese Typen eigentlich mal nach was in der Nazizeit passiert ist? Oder fiden die den Massenmord an Andersdenkenden oder Andersliebenden und den Überfall auf andere Länder auch noch in Ordnung?