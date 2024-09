21 DDR-Gullydeckel in Eisenhüttenstadt gestohlen

Sie haben Sondermaße und sind nicht ersetzbar: 21 Gullydeckel aus DDR-Zeiten sind in Eisenhüttenstadt gestohlen worden. Der Schaden geht in die Zehntausende.

In Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) sind 21 Gullydeckel gestohlen worden, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Die Behörde sei bereits am 12. September von der Polizei über den Diebstahl im Wohngebiet Mittelschleuse informiert worden. Eine Anzeige erfolgte von Amts wegen durch die Polizei.

Demnach handelt es sich bei den Gullydeckeln um Regeneinläufe aus DDR-Zeiten. "Ein Ersatz dieser Deckel ist nicht mehr möglich, da diese Sondermaße haben und heute nicht mehr produziert werden", hieß es. Daher müssten die Einläufe komplett erneuert werden. Der Stadt sei durch den Diebstahl ein Schaden in Höhe von 60.000 bis 70.000 Euro entstanden.