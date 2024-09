Im Mai 2023 wird Carolin G. auf dem Standstreifen der A9 in ihrem Auto erschossen. Angeklagt sind ihr Ex-Partner und sein Schulfreund - im Prozess beschuldigen beide sich gegenseitig. Die Staatsanwaltschaft glaubt an eine gemeinsam geplante Tat.

Im Prozess am Landgericht Potsdam um den Mord an der Lehrerin Carolin G. auf der A9 hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haftstrafen für beide Angeklagten verlangt. Im fast vierstündigen Schlussvortrag forderte die Staatsanwältin zudem die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld, was normalerweise eine Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausschließt. Die beiden hätten bei ihrer Tat drei Mordmerkmale erfüllt: Habgier, Heimtücke und niedrige Beweggründe.