Der Caterer "40 seconds" steht erneut in den Schlagzeilen. Nachdem schon in der vergangenen Woche zahlreiche Schulen kein Essen geliefert bekommen haben, ist jetzt der Bezirk Neukölln besonders schwer betroffen.

In Berlin-Neukölln ist am Dienstag an 21 Schulen von Seiten des Caterers "40 seconds" kein Essen geliefert worden. Der Bezirk bestätigte dem rbb, er sei am Vormittag von dem Unternehmen informiert worden, dass die Lieferungen ausfallen. Zuerst hatte der "Tagesspiegel" (€) berichtet. Hintergrund für das nicht gelieferte Schulessen ist demnach die Sperrung einer Küche. Als Ursache dafür sei ihm von Seiten des Caterers ein Stromausfall genannt worden, so der Bezirk Neukölln. Die betroffenen Schulen seien informiert. Diese behelfen sich dem Bezirk zufolge unter anderem, indem sie für die Schülerinnen und Schüler belegte Brötchen oder Pizza kaufen.

Zum Start des neuen Schuljahres beschwerten sich mehrere Schulen in Berlin: In vielen Fällen sei gar kein Essen oder nur ein Teil der Bestellung geliefert worden. Der verantwortliche Caterer gelobt Besserung, macht aber auch die späte Vergabe durch Berlin zum 1. August verantwortlich.

Der Caterer "40 seconds" hat bereits in der vergangenen Woche berlinweit an Schulen zu Problemen geführt. Mehrere Berliner Schulen hatten zum Start des neuen Schuljahres massive Probleme mit dem Mittagessen gemeldet, den rbb erreichten Beschwerden aus mehreren Bezikren. In vielen Fällen sei durch "40 seconds" gar kein Essen oder nur ein Teil der Bestellung geliefert worden, in anderen Fällen habe die Qualität nicht gestimmt.

So teilten unter anderem das Primo-Levi-Gymnasium in Pankow, das Heinz-Berggruen-Gymnasium in Charlottenburg-Wilmersdorf und die Modersohn-Grundschule in Friedrichshain-Kreuzberg auf rbb-Nachfrage am vergangenen Mittwoch mit, dass sie am Montag und Dienstag zu spät oder gar nicht beliefert wurden. Nach Angaben der Schulen soll es unter anderem Probleme mit der Kühlkette gegeben haben oder es habe Personal gefehlt.