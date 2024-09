Mehrere Berliner Schulen haben zum Start des neuen Schuljahres massive Probleme mit dem Mittagessen gemeldet. Den rbb erreichten Beschwerden über das Cateringunternehmen "40 seconds": In vielen Fällen sei gar kein Essen oder nur ein Teil der Bestellung geliefert worden, in anderen Fällen habe die Qualität nicht gestimmt.

So teilten unter anderem das Primo-Levi-Gymnasium in Pankow, das Heinz-Berggruen-Gymnasium in Charlottenburg-Wilmersdorf und die Modersohn-Grundschule in Friedrichshain-Kreuzberg auf rbb-Nachfrage am Mittwoch mit, dass sie am Montag und Dienstag zu spät oder gar nicht beliefert wurden. Laut Angaben der Schulen soll es unter anderem Probleme mit der Kühlkette gegeben haben oder es habe Personal gefehlt.