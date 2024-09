Der Sommer geht in die Verlängerung - in dieser Woche wird es nochmal heiß. Die ersten Freibäder haben trotzdem schon zu. Andere bleiben dagegen noch lange geöffnet. Woran das liegt - und wieso sich das auch nicht allzu schnell ändern wird.

Das Freibad in Neukölln war im Sommer 2023 wegen gewaltbereiter Jugendlicher mehrfach geräumt worden. Auch in diesem Jahr ist es trotz Polizeischutz mehrfach zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen.

In den vergangenen Jahren war es an heißen Tagen in vollen Freibädern immer wieder zu Polizeieinsätzen gekommen, weil es Tumulte oder Schlägereien gab. Die Bäder-Betriebe führten Ausweiskontrollen ein, stellten noch mehr Wachleute auf, an einigen Eingängen gibt es Videokameras, Hausverbote sollten stärker durchgesetzt werden und die Polizei postierte sich häufiger vor dem Columbiabad in Neukölln, dem Sommerbad Pankow und dem Freibad am Insulaner, wo es die meisten Vorfälle gab.