Wegen Mordes an Lehrerin verurteilte Männer gehen in Revision

Zwei wegen Mordes an einer Lehrerin verurteilte Männer haben gegen das Urteil am Landgericht Potsdam Revision eingereicht. Das hat eine Sprecherin des Gerichts erklärt.



Die Männer waren in der vergangenen Woche wegen Mordes an der Frau zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Bei dem ehemaligen Partner der Getöteten stellte die Kammer außerdem die besondere Schwere der Schuld fest, was normalerweise eine Haftentlassung nach 15 Jahren ausschließt.

Über die Revision wird der Bundesgerichtshof entscheiden. Dieser prüft dann, ob im Verfahren Rechtsfehler gemacht wurden. Zunächst hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet.