Kind in Katzenbox aus Fenster geworfen: Mutter soll dauerhaft in Psychiatrie

Erst soll sie Abfall aus dem Fenster im dritten Stock geworfen haben, kurz später ihre Tochter - eingesperrt in einem Katzenkorb. Eine 41-jährige Mutter aus Berlin-Altglienicke soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft dauerhaft in die Psychiatrie.

Eine 41-jährige Mutter, die ihre zweijährige Tochter in Berlin-Altglienicke (Treptow-Köpenick) mutmaßlich in einer Katzenbox aus dem Fenster geworfen hatte, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft dauerhaft in der Psychiatrie untergebracht werden. Eine entsprechende Antragsschrift in einem Sicherungsverfahren sei beim Landgericht Berlin eingereicht worden, teilte die Behörde am Montag mit.

Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Mord aus niedrigen Beweggründen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus.