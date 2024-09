Nach einem Banküberfall in Guben (Spree-Neiße) fahndet die Polizei nach dem Täter. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte sei ein Maskierter am Morgen in das Kreditinstitut gekommen und habe direkt einen Schuss mit einer Schreckschusswaffe abgegeben. Anschließend habe er Geld gefordert.

Nachdem er eine bislang noch unbekannte Summe erhalten hatte, ergriff der Mann die Flucht. Personen seien körperlich nicht verletzt worden, so die Polizei. Die Fahndungsmaßnahmen dauerten am Dienstagnachmittag noch an.