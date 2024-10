Auch am dritten Tag nach einem Cyber-Angriff laboriert die Berliner Johannesstift-Diakonie noch an den Folgen. Die zentralen Server seien nach der kriminellen Crypto-Verschlüsselung nach wie vor nicht zugänglich, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstagnachmittag. Die Notfallkonzepte in den Einrichtungen liefen aber stabil, auch alle radiologischen Großgeräte (Röntgen, CT, MRT) würden "problemlos" funktionieren.

In der Mitteilung wird eingeräumt, dass die IT-Pannen auch Auswirkungen auf die Arbeit der Rettungsstellen der Krankenhäuser hatten, die vom Johannesstift betrieben werden.

Bis Dienstagnachmittag seien die Notaufnahmen aller vier Berliner Krankenhäuser (Waldkrankenhauses Spandau, Martin-Luther-Krankenhaus Wilmersdorf, Elisabeth-Krankenhaus Tiergarten und Hubertus-Krankenhaus Zehlendorf) bis auf wenige Ausnahmen nicht von Rettungsdiensten angefahren worden.

"Die Krankenhäuser in Berlin und Wittenberg hatten gestern ihre Rettungsstellen vorsorglich vorübergehend bei der Feuerwehr abgemeldet", heißt es in der Mitteilung. Inzwischen sei die Notfallversorgung wieder in vollem Umfang gewährleistet.