Ein 37-Jähriger ist am Berliner U-Bahnhof Samariterstraße (Friedrichshain) in der Nacht zu Sonntag tödlich verunglückt. Laut Polizei ist der Fahrgast gegen 2:40 Uhr beim Einsteigen in eine U-Bahn der Linie 5 zwischen Zug und Bahnsteigkante geraten und wurde dann vom Zug mitgeschleift.



Den Angaben zufolge prallte er gegen eine Metallvorrichtung am Ende des Bahnsteigs und verstarb noch vor Ort an den dabei erlittenen Verletzungen. Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, ist ein Fremdverschulden ausgeschlossen.