Berliner Lehrer am 5. Dezember zu Warnstreik aufgerufen

Lehrkräfte und andere Beschäftigte an Berliner Schulen sind für kommende Woche Donnerstag (5. Dezember) zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) will damit die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen untermauern, wie sie am Dienstag mitteilte.

Ein neuer Streik sei notwendig, weil der Finanzsenator mit Verweis auf seinen Arbeitgeberverband noch immer keine Verhandlungen aufnehme, hieß es in dem Streikaufruf. Wer eine Hauptstadtzulage regeln könne, könne auch die Arbeitsbedingungen der Lehrkräfte regeln, so die GEW. Der Senat hingegen verweist auf die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Berlin könne ohne deren Zustimmung keine Tarifverhandlungen aufnehmen.