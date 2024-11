Wegen Brückenarbeiten - Wollankstraße in Berlin-Pankow ist wochenlang gesperrt

Di 26.11.24 | 11:13 Uhr

Eine der wichtigsten Verkehrsachsen im nördlichen Berlin ist ab diesem Dienstag wochenlang gesperrt: Weil die dortige Bahnbrücke baufällig ist, ist die Wollankstraße (Bezirk Pankow) zwischen Schulzestraße und Nordbahnstraße bis zum 20. Dezember komplett dicht.



Das hat auch Auswirkungen auf mehrere BVG-Buslinien (M27, 250 und 255), die anders fahren und auch andere Bushaltestellen haben, wie die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf X informiert. Fußgänger haben die Möglichkeit, von der Nordbahnstraße aus durch eine Unterführung der Bahnbrücke zur Schulzestraße zu gelangen und so den neuralgischen Punkt an der Wollankstraße zu umgehen.



Der motorisierte Verkehr muss dagegen weite Umwege in Kauf nehmen, beispielsweise über die Berliner Straße (B96a) und Bornholmer Straße – oder über die Hermann-Hesse-Straße und Provinzstraße.



Die Polizei empfiehlt, den Bereich Wollankstraße weiträumig zu umfahren. In den zurückliegenden Wochen war an der Bahnbrücke der Durchgangsverkehr auf eine Spur beschränkt, was dort zu langen Staus führte.

imago images/R.Zöllner Arbeiten an Brücken an der Wollankstraße - Baustellen der Bahn führen zu jahrelangen Einschränkungen in Pankow und Wedding Bauvorhaben der Deutschen Bahn und eine Baustelle der Senatsverwaltung werden in der nächsten Zeit größere Auswirkungen für Bahnpendler, Autofahrer und Radfahrer in Pankow, Wedding und Reinickendorf haben. Die Bauarbeiten sind bis 2028 geplant.

Bauarbeiten enden wohl erst 2028

Hintergrund der Bauarbeiten: Die Bahn will die Eisenbahnüberführung am S-Bahnhof Wollankstraße wegen Altersschäden abreißen und neu bauen. Nach jetzigem Stand sollen die Bauarbeiten bis 2028 andauern. Es wird also auch in den kommenden Jahren immer mal wieder zu Sperrungen in diesem Bereich kommen.



Über die 1901 errichtete Brücke der S-Bahn über die Wollankstraße zwischen den Bahnhöfen Bornholmer Straße und Wollankstraße führen nicht nur Gleise der S-Bahn-Strecke zwischen Gesundbrunnen und Oranienburg, sondern auch ein Gleis der früheren Fernbahnstrecke zwischen Berlin und Stralsund. Da die Überbauten laut Bahn altersbedingte Schäden aufweisen, sollen sie durch einen Neubau ersetzt werden.