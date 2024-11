S-Bahn-Passagiere im Westen Berlins müssen sich ab kommenden Montag (18. November, 4 Uhr) auf mehrwöchige Einschränkungen einstellen. Bis zum 29. November (15 Uhr) sind die Linien S3, S7 und S9 zwischen Charlottenburg und Grunewald/Olympiastadion unterbrochen, es gibt Ersatzverkehr per Bus. Grund dafür sind Gleisarbeiten rund um den Bahnhof Westkreuz. Die Linien der Ringbahn sind von den Arbeiten nicht betroffen.



Die Linien S1 und S7 tauschen in diesem Zeitraum ihre Endbahnhöfe im Süden. Damit fährt zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof die S1 statt der S7.



Die S-Bahn bittet die Besucher des Heimspiels von Hertha BSC im Olympiastadion am 23. November (13 Uhr), für die An- und Abfahrt mehr Zeit einzuplanen und alternative Verkehrsmittel zu nutzen. Zur Umfahrung während der gesamten Bauzeit empfiehlt die S-Bahn zwischen Friedrichstraße und Potsdam Hauptbahnhof die S1 sowie zwischen Charlottenburg (U Wilmersdorfer Straße) und Spandau (U Rathaus Spandau) die U7.