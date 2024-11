Protestaktion "Students for Palestine"

Do 28.11.24 | 11:48 Uhr

Vor dem Otto-Suhr-Institut haben sich etwa 30 Menschen versammelt, mit denen die FU-Leitung nun verhandelt. Die Gruppe "Students for Palestine" hatte zur Besetzung de FU aufgerufen - stattdessen will die FU einen Raum zur Verfügung stellen.

Etwa 30 pro-palästinensische Demonstrierende haben sich vor dem Otto-Suhr-Institut der Freien Universität in Berlin-Dahlem versammelt. Die Menschen haben Transparente dabei, einige rufen nach den Worten eines Polizeisprechers "Free Palestine" (Freies Palästina). Polizeikräfte seien vor Ort, sagte er. Momentan gebe es keine Hinweise darauf, dass Personen aus der Gruppe in das Otto-Suhr-Institut gelangt seien. Die Universität hat die Protestaktion bestätigt und als friedlich beschrieben.

Die Lehrveranstaltungen seien teilweise in andere Räume verlegt worden oder finden online statt. Die Universität habe bisher keine antisemitischen Vorfälle beobachtet, sagte Bauer-Leppin. Die Pressestelle teilte mit, dass umliegende Gebäude zum Schutz geschlossen würden, dazu zähle auch die Bibliothek.

Auf Instagram hatte die Gruppe Students for Palestine zur Besetzung des Otto-Suhr-Instituts aufgerufen. Ihren Forderungen zufolge soll es ab 11 Uhr eine Generalversammlung geben.

Zuletzt hatten pro-palästinensische Aktivisten mehrfach Räume von Berliner Hochschulen aufgesucht oder auch zeitweise besetzt. Im Oktober waren Vermummte mit Äxten und Knüppeln in das Präsidium der Freien Universität eingedrungen. Nach Polizeiangaben hatte es sich um 15 bis 20 Menschen gehandelt, die randalierten und Parolen mit Bezug zum Nahost-Konflikt sprühten. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen mit Mitarbeitern, eine Person wurde verletzt. Auch das Hamas-Dreieck wurde in und an das Gebäude gesprüht.

FU-Präsident Günter Ziegler sprach damals von einem massiven Angriff auf die Freie Universität und erheblichem Sachschaden im gesamten Gebäude. Die Beteiligten flohen zum großen Teil, vier Verdächtige wurden festgenommen.