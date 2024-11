Bewerbungsunterlagen für "Net Zero Valley" an Land und Bund übergeben

Die Lausitz will zur ersten Modellregion innerhalb Europas für grüne Technologien werden. Ein Jahr wurde an den Bewerbungsunterlagen gearbeitet, nun wurden sie übergeben. Allerdings gibt es noch immer Unwägbarkeiten.

Die Bewerbungsunterlagen für die Lausitz als das erste "Net Zero Valley" in Europa sind am Mittwoch an Vertreter der Länder Brandenburg und Sachsen und an das Bundeswirtschaftsministerium übergeben worden. Die 84 Seiten umfassende Bewerbung ist am Mittwoch in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) beim 3. Lausitzforum vorgestellt und übergeben worden. Es ist die erste Bewerbung ihrer Art innerhalb der EU.

Beim Net Zero Valley handelt es sich um eine Art Sonderwirtschaftszone, die auf Grundlage eines neuen EU-Gesetzes besondere Förderungen und den Abbau bürokratischer Hürden in Modellregionen vorsieht, die klimaneutral werden wollen. Ziel ist ein "massiver Ausbau von Produktionskapazitäten und einem industriellen Umfeld für grüne Zukunftstechnologien", wie es in einer Mitteilung der Stadt Cottbus heißt.



In der Lausitz arbeiten zahlreiche Akteure seit etwa einem Jahr an der Bewerbung. Die Federführung hat hier die Stadt Cottbus übernommen. Allerdings hatten vor dem Lausitzforum sowohl die Ministerpräsidenten von Brandenburg und Sachsen, Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kretschmer (CDU), als auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ihre Teilnahme am Lausitzforum abgesagt. Geplant war eine direkte Übergabe an die Spitzen der Landesregierungen und des Wirtschaftsministeriums.