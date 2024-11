E-Mobilität in Brandenburg

Es ist die erste ihrer Art in ganz Europa - und sie funktioniert gut. Etwa ein Jahr, nachdem eine Batteriewechselstation für E-Lkw an der Autobahn 13 bei Lübbenau (Oberspreewald-Lausitz) in Betrieb genommen wurde, ist die Testphase um ein weiteres Jahr verlängert worden. Die Technische Universität Berlin (TU) zieht unterdessen ein positives Zwischwenfazit. Die TU begleitet das Projekt wissenschaftlich.

In der Wechselstation kann die Batterie von Elektro-Lkw innerhalb von 15 Minuten gegen eine vollgeladene Batterie getauscht werden. Das soll Stehzeiten der Lkw verhindern und das Laden wirtschaftlicher machen. Der Ladevorgang würde bei fest verbauten Batterien mehrere Stunden dauern. Zwei Lkw, die zwischen Berlin und Dresden pendeln, gehören zu dem Projekt.