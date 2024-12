So 15.12.24 | 10:29 Uhr

Die Berliner S-Bahn-Station Messe Nord hat einen neuen Namenszusatz: Aus Messe Nord/ICC ist am Sonntag Messe Nord/ZOB geworden, kurz für Zentraler Omnibusbahnhof. Die Umbenennung soll bessere Orientierung für Reisende bieten.

Während die Umbenennung bereits auf den Anzeigen und Ansagen in den S-Bahn-Zügen übernommen wurde, sind die Schilder an der Station bislang noch mit dem alten Namen versehen. Auch bei einigen Apps für den ÖPNV wird noch der alte Stationsname angezeigt - geändert wurde er aber unter anderem bereits auf den Angeboten der Deutschen Bahn, des VBB und der BVG. Auch Google Maps führt noch den Namen Messe Nord/ICC.

Anfang Dezember hatte die Deutsche Bahn dem rbb auf Anfrage mitgeteilt, dass man sich mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) und dem Berliner Senat auf die Änderung geeinigt hat. Bereits im September hatte die Deutsche Bahn Infrago AG die Umbenennung angekündigt.

Grund für die Umbenennung ist den Angaben zufolge die Fertigstellung des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) in unmittelbarer Nähe. Da das Internationale Congress Centrum (ICC) nicht mehr als Veranstaltungsstätte genutzt werde, werde der Name des Bahnhofs "zur besseren Orientierung" an den ZOB angepasst.