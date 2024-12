In den Berliner Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln sollen ab dem Sommer 2025 mehrere Fachgeschäfte legal Cannabis verkaufen. Es handelt sich um ein Modellprojekt der beiden Bezirke, das wissenschaftlich von der Humboldt-Universität begleitet wird.

Kunden, die Cannabis kaufen wollen, müssen volljährig sein, in einem der beiden Bezirke gemeldet sein und an der wissenschaftlichen Studie teilnehmen - sich also im Vorfeld registrieren und regelmäßig an wissenschaftlichen Befragungen teilnehmen. Die Studie ist auf fünf Jahre angesetzt.

Wie durch das Cannabis-Gesetz geregelt, dürfen auch Studienteilnehmer maximal 50 Gramm Cannabis im Monat erwerben, maximal 25 Gramm bei einem Kauf. Die Weitergabe der gekauften Produkte an Dritte ist strikt untersagt und führt zum Ausschluss aus der Studie. Ergänzt wird die Studie durch eine Kontrollgruppe, die aus Mitgliedern eines lokalen Cannabis Social Clubs besteht.